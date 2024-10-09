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9 октября, 01:12

Лионель Месси запустил собственную линейку парфюма

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Лионель Месси.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси объявил о запуске собственной линейки парфюма под названием Messi Fragrances.

Первым ароматом, выпущенным под этим брендом, станет Leo Messi Eau De Parfum, который поступит в продажу 10 октября.

«Я всегда был увлечен парфюмами и очень рад, что создал собственный фирменный аромат. Это уникальный и вдохновляющий парфюм в персонализированном флаконе для поклонников по всему миру», — говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях Месси.

Стоимость флакона парфюма Leo Messi Eau De Parfum составит 105 долларов.

Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
ФК Интер Майами
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