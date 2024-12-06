Месси: «Надеюсь, мы скоро снова встретимся с фанатами «Барселоны»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси обратился к болельщикам «Барселоны», за которую выступал с 2000 до 2021 года.

«Мое сообщение фанатам «Барсы»? Я очень скучаю по вам. Надеюсь, мы скоро снова встретимся. Надеюсь, вы гордитесь тем, что являетесь частью лучшего клуба в мире.

Ни один футболист никогда не может согласиться быть вторым, если носит футболку «Барселоны». Это значит быть частью самого большого клуба в мире. Даже если вы не победите, по крайней мере, вы должны бороться за титул до самого конца», — цитирует Месси Mundo Deportivo.

С «Барселоной» Месси стал десятикратным чемпионом Испании, семь раз выигрывал Кубок страны, четырежды — Лигу чемпионов и три раза — Суперкубок УЕФА.