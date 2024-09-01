Кузьмичев предположил, что «Атланта» последует примеру НХЛ в ситуации с отсутствием флага России у Миранчука

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» отреагировал на отсутствии флага России возле фамилии полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука в заявке на матч МЛС против «Шарлотт» (1:0). Футболист впервые вышел на поле в стартовом составе команды.

«Я предполагаю, что это связано с ситуацией, в которой находится наша страна. То есть, это было осознанное решение, чтобы не раздражать никого. Решили выйти из этой ситуации таким образом. Думаю, в дальнейшем они будут смотреть на НХЛ и как там ведут себя в таких ситуациях хоккеисты. Будут действовать в этом направлении», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Российский футболист перешел в «Атланту» из итальянской «Аталанты» в июле 2024 года.

Александр Абустин