Футбол
МЛС (MLS)
Новости
Таблицы Календарь Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 15:04

Кузьмичев — о Миранчуке в «Атланте»: «Его пригласили в статусе звезды»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в комментарии для «СЭ» оценил перспективы полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука в МЛС.

«Все шансы стать одним из ведущих игроков у него есть. Его пригласили в статусе звезды. Плюс Алексей в самом расцвете сил, у него самый футбольный возраст. Вдобавок за плечами очень сложная работа в Италии со сложным тренером, где он смог доказать свою состоятельность. Сейчас все в его руках. Главное, чтобы была стабильность в каждой игре, яркое выступление по возможности. Начнет реализовывать свои шансы — все будет хорошо», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Миранчук подписал контракт с «Атлантой» до 2027 года, о переходе клуб объявил 30 июля. Накануне в матче с «Интер Майами» (2:2) он забил дебютный гол за новую команду.

Алексей Миранчук
Владимир Кузьмичев
ФК Атланта Юнайтед
Читайте также
Бывшая российская фигуристка Морозов выложила фото с флагом США
Oasis: история группы из Манчестера, главные песни и альбомы, распад и воссоединение
После стрельбы в Тутаеве задержали больше 20 человек и изъяли семь единиц оружия
Наркотики? Допинг? Налоги? ДТП? Украинского боксера Александра Усика арестовали в польском аэропорту. Что происходит
Влетевшего головой в борт хоккеиста Кузьмина отправили на лечение в Москву
В отношении бывшего заместителя губернатора Брянской области начали проверку
Популярное видео
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Лилль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — ПСВ: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Химки»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Пари НН»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Алексей Миранчук: из «Аталанты» — в «Атланту»
Миранчук — Месси — 1:0! Репортаж из Атланты, где 68 тысяч вскочили с кресел после первого супергола россиянина в МЛС
Семин оценил гол Миранчука в ворота «Интер Майами»: «Хорошо владеет этим ударом»
«Миранчук затмевает Месси». Пресса США — о суперголе российского игрока
«Атланта» — «Интер Майами»: видеообзор матча и гол Миранчука
Валентино: «Миранчук помогает всем вокруг себя становиться лучше»
Гьюзан: «В мире не так много вратарей, которые смогут отразить такой удар Миранчука»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости