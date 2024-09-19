Кузьмичев: «При всей моей любви к Алексею сравнивать его карьеру с карьерой Месси некорректно»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в комментарии для «СЭ» оценил гол полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука в ворота «Интер Майами» в матче чемпионата МЛС (2:2)

— Забитый мяч и нарезки матча я видел. Не очень понимаю, почему все говорят про фурор. Он просто сделал свою работу. Это не первый его такой забитый мяч. Сыграл потрясающе, но для него это в порядке вещей. Сравнения с Месси? Американцы вообще в принципе из любого вида спорта делают шоу. Соотвественно даже в прессе пытаются ярко и красочно подать.

Естественно, сравнение с Месси для них придает весомости. Но, согласитесь, сравнение не совсем уместное. При всей моей любви к Алексею сравнивать его карьеру и карьеру Лионеля Месси, наверное, скажем так, некорректно, — сказал Кузьмичев «СЭ».

28-летний россиянин в августе перешел в «Атланту Юнайтед» из «Аталанты». Это его первый забитый мяч в МЛС. Матч против «Интер Майами» стал для него четвертым в составе команды.

«Интер Майами» с 63 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Атланта» с 32 очками занимает 11-е место.