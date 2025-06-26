«Атланта» потерпела поражение от «Коламбус Крю», Миранчук сыграл 77 минут

«Коламбус Крю» переиграл «Атланту» в матче регулярного чемпионата МЛС — 3:1. Игра прошла на стадионе «Lower.com Филд» в Коламбусе.

Хозяева в первом тайме трижды забили — дубль оформил Джейсен Расселл-Роу и один гол на счету Андреса Эрреры. В начале второй половины гости отыграли один мяч — отличился Брукс Леннон.

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте на Джамаля Тиаре.

«Коламбус Крю» набрал 34 очка и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Атланта» идет на 13-й строчке — 17 очков.