26 июня, 04:47

«Атланта» потерпела поражение от «Коламбус Крю», Миранчук сыграл 77 минут

Евгений Козинов
Корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Коламбус Крю» переиграл «Атланту» в матче регулярного чемпионата МЛС — 3:1. Игра прошла на стадионе «Lower.com Филд» в Коламбусе.

Хозяева в первом тайме трижды забили — дубль оформил Джейсен Расселл-Роу и один гол на счету Андреса Эрреры. В начале второй половины гости отыграли один мяч — отличился Брукс Леннон.

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте на Джамаля Тиаре.

«Коламбус Крю» набрал 34 очка и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Атланта» идет на 13-й строчке — 17 очков.

Чемпионат США. Неделя 19.
26 июня, 02:30. Lower.com Field (Коламбус)
Коламбус Крю
3:1
Атланта
Алексей Миранчук
