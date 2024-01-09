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«Канзас-Сити» перенес матч МЛС с клубом Месси на более вместительный стадион

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Лионель Месси.
Фото AFP

«Канзас-Сити» перенес матч чемпионата МЛС с «Интер Майами» на более вместительный стадион.

Домашняя арена команды из Канзаса вмещает 18 467 зрителей, а спрос на билеты на игру с «Интером», в котором играет Лионель Месси, намного превышает вместимость арены.

В связи с этим игра пройдет на «Эрроухед Стэдиум», вмещающем 76 416 человек. Стадион является домашним для клуба НФЛ «Канзас-Сити Чифс».

Игра между «Канзас-Сити» и «Интер Майами» состоится 14 апреля.

Лионель Месси
ФК Интер Майами
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