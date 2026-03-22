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22 марта, 06:07

«Канзас-Сити» проиграл «Колорадо», Сулейманов забил гол

Павел Лопатко

«Канзас-Сити» проиграл «Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата МЛС — 1:4.

У хозяев единственный гол забил российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов. В сезоне-2026 у него один гол в пяти матчах.

У гостей отличились форвард Пакстен Ааронсон (дубль), полузащитник Уэйн Фредерик и нападающий Рафаэль Наварро.

«Колорадо» (девять очков после пяти игр) располагается на пятом месте в таблице Западной конференции. «Канзас-Сити» идет 13-м (четыре очка после пяти встреч).

Чемпионат США. Неделя 5.
22 марта, 03:30. Чилдренс Мерси Парк (Канзас-Сити)
Спортинг Канзас-Сити
1:4
Колорадо

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Магомед-Шапи Сулейманов
Спортинг Канзас-Сити
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