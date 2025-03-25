Источник: Погба присоединится к «Интер Майами»

Полузащитник Поль Погба присоединится к «Интер Майами», сообщает Fichajes.

По данным источника, переговоры 32-летнего футболиста с американским клубом находятся в продвинутой стадии. Сделка может состояться в ближайшее время.

Отмечается, что на решение француза повлияло нахождение в клубе Лионеля Месси.

В феврале 2024 года Погба отстранили на четыре года: в его допинг-пробе, взятой в августе 2023-го, обнаружили слишком высокий уровень тестостерона. В октябре 2024-го CAS сократил срок его дисквалификации до 18 месяцев. Он сможет вернуться на поле в марте.

1 декабря футболист стал свободным агентом, после того как «Ювентус» расторг с ним контракт.