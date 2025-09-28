Футбол
28 сентября, 08:15

Источник: Месси согласовал с «Интер Майами» новый контракт

Алина Савинова
Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси пришел к соглашению с клубом МЛС по всем пунктам нового контракта, сообщает журналист Николо Скира.

Соглашение 38-летнего аргентинца с «Интер Майами» рассчитано до конца этого года. В июле журналист Хави Кампос заявил, что форвард собирается продлить контракт с клубом до конца 2028 года, поскольку хочет сыграть на чемпионате мира-2026 и Кубке Америки-2028.

Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. Он провел 78 матчей за команду во всех турнирах, в которых отметился 66 голами и 32 результативными передачами. Вместе с «Интер Майами» футболист стал обладателем Кубка лиг в 2023-м и выиграл регулярный чемпионат МЛС в 2024-м.

Ранее в своей карьере Месси играл за «ПСЖ» и «Барселону». Он является обладателем восьми «Золотых мячей».

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Flamenco

    для этого есть чемпионат монголии:joy:

    30.09.2025

  • Saiga-спринтер

    ..серька - энто сранька, а сранька вестимо есть серька, далёкая от мининального понимания футбола. Да и что с бриолинолюбчика то иметь, акромя срани для ассанизаторской машины

    29.09.2025

  • serkonol

    безмоглый, твой арг такой же безмозглый как и ты, но сильно распиаренный.

    28.09.2025

  • Saiga-спринтер

    Неси свою дилетанскую ахинейку в своей подворотней массовочке

    28.09.2025

  • СереХа

    нечестно, он на 2.5 года старше

    28.09.2025

  • The best of the best

    Одназначно!!!)

    28.09.2025

  • Millwall82

    как дела там с легкой атлетикой в РФ?)) Санцкии и бан нам на пользу?(с) Не думал перейти в паралимпийский спорт? Желающих много видимо, бан сняли.

    28.09.2025

  • Saiga-спринтер

    Дилетантик ты не ту степь дилетантишь. Вопрос в том, что футбол сейчас в США один из ведущих видов спорта. Самый популярныйй по количеству занимающихся, и самый развивающийся вид спорта.

    28.09.2025

  • Millwall82

    и? Им до той же Барсы, ПСЖ, не говоря уже про английских клубах как до Луны, во всем. Да и такой штуки как ЛЧ нет, все эти америкосы с удовольствием купят платную подписку на АПЛ или Барсу, чем будут смотреть свой недосоккер. Там Себа Дриуссси спокойно разрывал лигу, а то Месси. Пускай и старый.

    28.09.2025

  • Saiga-спринтер

    Дилетанскую ахинейку несешь прилюдно. Футбол МЛС по популярности сейчас в США на 3 месте и опережает НБА и НХЛ. По количеству занимающегося населения всех возрастов, футбол давно опережает все виды спорта в США, опередив даже легкую атлетику, которая в Штатах много десятилетий была вне конкуренции. По количеству занимающихся футболом девочек, девушек и женщин США давно опережает все футбольные страны в мире. Футбол с ЧМ-1994 никто в США официально не называет соккером. До доходам от ТВ, спонсоров, продажи билетов и атрибутики МЛС занимает 2 место, уступая только американскому футболу. Новых и современных футбольных стадионов в США больше, чем в бейсболе и в американском футболе вместе взятых. Причем - футбольные стадионы строятся в основном не для команд профессионального футбола, а для массового, женского и детского футбола во многих населенных пунктах страны, вместимостью от 2 до 8 тысяч человек. Тренировочные занятия в детских и студенческих футбольных группах бесплатные.

    28.09.2025

  • Dinamo Poninka

    Молодец, значит есть ещё силёнки.

    28.09.2025

  • Saiga-спринтер

    Го.дон тобе не дано хоть что понимать в футболе. Бывал, далеко не один десяток раз в Узбекистане .. и как спортсмен, и как тренер на соревнованиях и тренировочных сборах - Самарканд, Фергана, Ташкент, Навои, Андижан .. отличные места! Сейчас в Узбекистане стадионы лучше, чем в России и все с натуральным травянными полями. В составах футбольных команд, как минимум, 70% своих доморощенных игроков. Про разницу в игровом уровне сборных команд и говорить не нужно. Узбекистан будет играть на Мундиаля, а сборная России одерживать "исторические" победы над сборной ВВС Брунея, Вьетнама и прочими "достойными" соперниками .. с 3-4 составами.

    28.09.2025

  • Berkut-7

    На то и щука в реке, чтобы карась не дремал.

    28.09.2025

  • Millwall82

    скорее просто маркетинг, торговля лицом великого футболиста. ЗП кстати ему платит не Майами Бэкса, а бигтех (и тот же Найк) вскладчину. Ну или Нетфликс (что так же бигтех), пару фильмом с ним и половина контракта отбито. Т.е. не совсем европейский подход к монетизации спортсменов.

    28.09.2025

  • Gordon

    То само собой. Но, тем не менее, раз платят, значит есть, за что.

    28.09.2025

  • Millwall82

    телеправа сравнимы с АПЛ?))) или хотя бы с индивидуальным тв-контрактами Барсы и Мадрида? Атрибутика? В не самой футбольной стране? Латиноамериканцы (а они основные любители футбола там) скорее китайскую "паль" купят, чем оригинальную джерси Найка за 150$. Нет ЛЧ, основная "движуха" в Европе. Ну и футбол прямо сильно уступает дыне и лапте.

    28.09.2025

  • Gordon

    Даже у гениев мечты не всегда исполняются...

    28.09.2025

  • Gordon

    Вообще-то там полные стадионы собираются вполне. Ну и реклама , атрибутика, телеправа и пр. Нв Уж что-что, а деньги там считать умеют.

    28.09.2025

  • Gordon

    Так хорошо начал, а потом раз - и Узбекистан :(

    28.09.2025

  • Millwall82

    захочет ли американский бигтех платить 100 млн уже пенсионеру? На соккере (футболе!!!!!!) особо не заработаешь, это не дыня и не лапта. Рынок рекламы остается только, но что-то не видел рекламу эпла с Месси (может и есть).

    28.09.2025

  • "Линкор"

    а куда ему ещё если не Зенит?

    28.09.2025

  • Топотун

    Ну не в Зенит же.

    28.09.2025

  • "Линкор"

    номер 13, ЧЁРТ надпись............Боженька наверх посмотри видишь ТО (тритий и кислород)? - в этом разобрался?

    28.09.2025

  • fell62

    твою мечту?так переходи !!!

    28.09.2025

  • grhelga

    Бедный Криш тоже вынужден будет ещё пыхтеть чтобы не просрать свои рекорды

    28.09.2025

  • Berkut-7

    Если силы и желание есть, почему бы и не играть,а уйти из футбола никогда не поздно.

    28.09.2025

  • Adiоs Amigos R

    Хапуга. А мог бы перейти в Спартак и осуществить давнюю детскую мечту...

    28.09.2025

  • -Точный счёт Матчей-

    :Приветствуем!! Кому такие матчи 100% нужны? Пример; Футбол Юж Корея 10:30 Чеджу Юнайтед - Сувон Первый Тайм Сувон Забьёт Да Коэффициент 2,00 (На данное событие есть Коэффициент Около 6) Если ещё такая Информация 100% нужна,то вам сюда; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Есть 100% Источник по таким Матчам!В интернете такой информации не найти)

    28.09.2025

  • Saiga-спринтер

    Гений футбола еще минимум 3 года будет восхищать своим божественным сочетанием отличного конструктора игры в нападении и невероятным голевым даром от Бога! Американский Мундиаль 2026 года потерял бы многое без игры на американских стадионах гениального Лионелю Месси. Буду болеть персонально за Лионеля и сопереживать сборной Узбекистана с Аббосбеком в составе. Больше, даже в малости, посопереживать решительно некому.

    28.09.2025

