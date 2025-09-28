Источник: Месси согласовал с «Интер Майами» новый контракт

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси пришел к соглашению с клубом МЛС по всем пунктам нового контракта, сообщает журналист Николо Скира.

Соглашение 38-летнего аргентинца с «Интер Майами» рассчитано до конца этого года. В июле журналист Хави Кампос заявил, что форвард собирается продлить контракт с клубом до конца 2028 года, поскольку хочет сыграть на чемпионате мира-2026 и Кубке Америки-2028.

Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. Он провел 78 матчей за команду во всех турнирах, в которых отметился 66 голами и 32 результативными передачами. Вместе с «Интер Майами» футболист стал обладателем Кубка лиг в 2023-м и выиграл регулярный чемпионат МЛС в 2024-м.

Ранее в своей карьере Месси играл за «ПСЖ» и «Барселону». Он является обладателем восьми «Золотых мячей».