Источник: «Канзас-Сити» готов заплатить за Сулейманова от 2 до 2,5 миллионов долларов

«Спортинг Канзас-Сити» серьезно нацелился на покупку российского вингера «Ариса» Магомеда-Шапи Сулейманова, сообщает Legalbet.ru.

По информации источника, американская команда ведет активную работу по поиску футболистов в Восточной Европе и россиянин сейчас является главной трансферной целью «Канзаса». За Сулейманова клуб готов заплатить от 2 до 2,5 миллионов долларов.

Ранее об интересе американцев к россиянину ранее сообщил журналист Том Богарт в соцсетях.

25-летний Сулейманов является выпускником академии «Краснодар». За основную команду «быков» он провел 124 матча во всех турнирах, забив 23 гола и сделав восемь результативных передач. К «Арису» нападающий присоединился в сентябре 2023 года. Его контракт с греческой командой рассчитан до лета 2026-го. В этом сезоне на счету россиянина 14 матчей во всех турнирах, один гол и одна результативная передаса.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сулейманова в 1,8 миллионов евро.