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17 апреля, 16:16

Источник: «Интер Майами» рассматривает Хави и Гальярдо на пост главного тренера

Сергей Ярошенко

«Интер Майами» рассматривает возможность назначения Хави и Марсело Гальярдо на пост главного тренера, сообщает The Touchline.

14 апреля «Интер» покинул Хавьер Маскерано, возглавлявший команду с начала 2025 года. Под его руководством клуб выиграл Кубок МЛС.

Хави занимал пост тренера «Барселоны» с ноября 2021 года. 24 мая 2024 года клуб объявил об увольнении Хави после завершения сезона-2023/24. Гальярдо покинул пост главного тренера «Ривер Плейт» в феврале.

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Футбол
ФК Интер Майами
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