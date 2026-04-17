Источник: «Интер Майами» рассматривает Хави и Гальярдо на пост главного тренера

«Интер Майами» рассматривает возможность назначения Хави и Марсело Гальярдо на пост главного тренера, сообщает The Touchline.

14 апреля «Интер» покинул Хавьер Маскерано, возглавлявший команду с начала 2025 года. Под его руководством клуб выиграл Кубок МЛС.

Хави занимал пост тренера «Барселоны» с ноября 2021 года. 24 мая 2024 года клуб объявил об увольнении Хави после завершения сезона-2023/24. Гальярдо покинул пост главного тренера «Ривер Плейт» в феврале.