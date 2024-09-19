Источник: «Атланта» отказалась от флагов рядом с фамилиями игроков по просьбе юристов Миранчука

Пресс-служба «Атланты Юнайтед» решила убрать национальные флаги рядом с фамилиями футболистов в посте со стартовым составом после обращения юристов российского полузащитника Алексея Миранчука, сообщает журналист и инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Как отмечает источник, россиянину не понравилось, что клуб отображает гражданство каждого игрока, а под его фамилией оставляет пустое место вместо триколора. Сторона футболиста попросила «Атланту» анонсировать состав в едином стиле, чтобы это не выглядело как дискриминация по национальному признаку.

Руководство американского клуба согласилось устранить проблему, отметив, что публикация состава без российского триколора является самодеятельностью персонала низшего звена, а не директоров.

Перед матчем с «Интер Майами» «пятиполосные» разместили в своих соцсетях картинку с составом команды, на которой все игроки были без национальных флагов. В предыдущих встречах «Атланта» указывала национальность каждого футболиста, кроме Миранчука.