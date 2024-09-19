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Сегодня, 16:20

Исполнитель GOODY считает, что Алексей Миранчук станет рэпером по окончании карьеры: «Ждем треки с Gunna и Young Thug»

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Российский рэпер Дмитрий Гусаков, более известный как «GOODY», в комментарии «СЭ» отреагировал на фотографию рэпера Киари Кендрелла Сифуса, выступающего под псевдонимом Offset, с футболкой российского полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука.

«Это отличный старт! Судя по всему, Леха после карьеры футболиста начнет карьеру рэпера. Ждем совместные треки с Gunna и Young Thug», — сказал Гусаков «СЭ».

Ранее пресс-служба «Атланты Юнайтед» после ничьей с «Интер Майами» (2:2) в матче МЛС опубликовала в соцсети X фотографию Offset с футболкой россиянина.

28-летний россиянин на 84-й минуте встречи сравнял счет, забив ударом из-за пределов штрафной площади.

Александр Абустин

Алексей Миранчук
ФК Атланта Юнайтед
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