Футбол
МЛС (MLS)
Новости
Таблицы Календарь Статьи
Уведомления
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

5 декабря 2025, 13:40

«Интер Майами» — «Ванкувер»: дата и время начала матча финала МЛС

«Интер Майами» и «Ванкувер» встретятся в финале МЛС
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото AFP

«Интер Майами» и «Ванкувер» встретятся в финале МЛС в субботу, 6 декабря. Матч пройдет на арене «Чейз Стэдиум» в Форт Лодердейле, стартовый свисток прозвучит в 22.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Интер Майами» — «Ванкувер» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат США. Финал.
06 декабря 2025, 22:30. Chase Stadium (Форт-Лодердейл)
Интер
3:1
Ванкувер

В предыдущих раундах плей-офф «Интер Майами» победил «Нэшвилл» (3:1, 1:2, 4:0), «Цинциннати» (4:0) и «Нью-Йорк Сити» (5:1), а «Ванкувер» прошел «Даллас» (3:0, 2:1), «Лос-Анджелес» (3:2) и «Сан-Диего» (3:1). В регулярном чемпионате «Интер Майами» занял третье место в Восточной конференции, «Ванкувер» — второе место в Западной конференции.

В 2024 году победу в МЛС одержал «Лос-Анджелес Гэлакси».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Ванкувер
ФК Интер Майами
Читайте также
Аргентина — сборная без системы. И в этом ее главная сила
Месси объяснил свои слезы после первого гола на ЧМ-2026
Алексей Батраков и Ирина Подшибякина сыграли свадьбу
ЧМ-2026: 40-летний вратарь Кабо-Верде по прозвищу "Бабуля" стал героем и расплакался, статистика позора Испании, тренера Туниса рассчитали
Экс-ведущему Top Gear Джереми Кларксону диагностировали рак
El Pais рассказала о соперничестве между фон дер Ляйен и Каллас
Популярное видео
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Месси: «Люди много внимания уделяют статистике, а я лично ее не очень люблю»

Мюллер — о матче с «Интер Майами»: «Это идеальный финал. Я ценю, что являюсь его частью»
Новости
RSS RSS
Все новости