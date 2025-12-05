«Интер Майами» и «Ванкувер» встретятся в финале МЛС

«Интер Майами» и «Ванкувер» встретятся в финале МЛС в субботу, 6 декабря. Матч пройдет на арене «Чейз Стэдиум» в Форт Лодердейле, стартовый свисток прозвучит в 22.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Интер Майами» — «Ванкувер» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат США. Финал.

06 декабря 2025, 22:30. Chase Stadium (Форт-Лодердейл)

В предыдущих раундах плей-офф «Интер Майами» победил «Нэшвилл» (3:1, 1:2, 4:0), «Цинциннати» (4:0) и «Нью-Йорк Сити» (5:1), а «Ванкувер» прошел «Даллас» (3:0, 2:1), «Лос-Анджелес» (3:2) и «Сан-Диего» (3:1). В регулярном чемпионате «Интер Майами» занял третье место в Восточной конференции, «Ванкувер» — второе место в Западной конференции.

В 2024 году победу в МЛС одержал «Лос-Анджелес Гэлакси».