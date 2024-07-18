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Сегодня, 05:20

«Интер Майами» без Месси и Бускетса обыграл «Торонто»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Федерико Бернардески против Матиаса Рохаса в матче «Интер Майами» — «Торонто» (3:1).
Фото USA Today Sports

«Интер Майами» выиграл у «Торонто» в матче регулярного чемпионата МЛС — 3:1. Встреча прошла на «Чейз Стэдиум» в Форт Лодердейл.

Полузащитник Диего Гомес в конце первого тайма открыл счет. Сразу после перерыва Федерико Редондо оформил дубль. Гостям удалось отыграть один мяч в концовке встречи — отличился Дерик Этьен.

Нападающий Лионель Месси и полузащитник Серхио Бускетс пропустили матч из-за травм.

«Интер Майами» набрал 50 очков и лидирует в Восточной конференции. «Торонто» идет на 8-й строчке — 27 очков.

США. МЛС. Неделя 22
18 июл, 02:30. DRV PNK Stadium (Форт-Лодердейл)
Интер Майами
3:1
Торонто
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
ФК Торонто
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