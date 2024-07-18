«Интер Майами» без Месси и Бускетса обыграл «Торонто»

«Интер Майами» выиграл у «Торонто» в матче регулярного чемпионата МЛС — 3:1. Встреча прошла на «Чейз Стэдиум» в Форт Лодердейл.

Полузащитник Диего Гомес в конце первого тайма открыл счет. Сразу после перерыва Федерико Редондо оформил дубль. Гостям удалось отыграть один мяч в концовке встречи — отличился Дерик Этьен.

Нападающий Лионель Месси и полузащитник Серхио Бускетс пропустили матч из-за травм.

«Интер Майами» набрал 50 очков и лидирует в Восточной конференции. «Торонто» идет на 8-й строчке — 27 очков.