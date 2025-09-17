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17 сентября 2025, 04:35

Гол и голевая передача Месси принесли «Интер Майами» победу над «Сиэтлом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото AFP

«Интер Майами» выиграл у «Сиэтл Соундерс» в матче регулярного чемпионата МЛС — 3:1. Игра прошла на стадионе «Чейз» в Форт Лодердейле.

На 12-й минуте защитник Жорди Альба открыл счет с передачи Лионеля Месси. В конце первого тайма аргентинец забил уже сам. В начале второй половины Йэн Фрей довел счет до крупного, однако на 69-й минуте Обед Варгас отыграл один мяч.

«Интер Майами» набрал 49 очков и поднялся на 5-е место в Восточной конференции. «Сиэтл» идет на 4-й строчке в Западной конференции — 45 очков.

Чемпионат США. Неделя 30.
17 сентября 2025, 02:30. Chase Stadium (Форт-Лодердейл)
Интер
3:1
Сиэтл
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Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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