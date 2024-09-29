Месси, Бускетс, Суарес и Альба — в стартовом составе «Интер Майами» на матч с «Шарлотт»
«Интер Майами» и «Шарлотт» назвали стартовые составы на матч регулярного чемпионата МЛС. Игра пройдет на «Чейз Стэдиум» в Форт Лодердейле.
«Интер Майами»: Каллендер, Альба, Бускетс, Авилес, Вейгандт, Брайт, Редондо Солари, Гомес, Грессель, Суарес, Месси.
«Шарлотт»: Кахлина, Бирн, Маланда, Приветт, Рим, Жуниор Урсо, Вествуд, Бронико, Биль, Свидерски, Абада.
Начало игры запланировано на 2:30 по московскому времени.
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