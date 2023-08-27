«Интер Майами» прервал серию без побед в МЛС из 11 матчей

«Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС обыграл «Нью-Йорк Ред Буллс» — 2:0.

Второй гол команды гостей на счету Лионеля Месси, который вышел на поле на 60-й минуте. Для 36-летнего аргентинца это дебютный матч в МЛС.

«Интер Майами» прервал серию из 11 матчей без побед в регулярном чемпионате МЛС.

После этого матча «Интер Майами» с 21 очком занимает 14-е место в Восточной конференции, «Нью-Йорк Ред Буллс» с 29 очками — на 11-й строчке.