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20 августа 2025, 03:12

«Интер Майами» подпишет Сильветти из «Ньюэллз Олд Бойз»

Сергей Разин
корреспондент

Вингер «Ньюэллз Олд Бойз» Матео Сильветти близок к переходу в «Интер Майами», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 19-летний аргентинец уже согласовал условия контракта, в ближайшее время клуб объявит о трансфере.

Сильветти выступает за «Нью Олд Бойз» с 2024 года. На его счету 37 матчей, в которых он забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

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ФК Ньюэллз Олд Бойз
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