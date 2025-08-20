«Интер Майами» подпишет Сильветти из «Ньюэллз Олд Бойз»

Вингер «Ньюэллз Олд Бойз» Матео Сильветти близок к переходу в «Интер Майами», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 19-летний аргентинец уже согласовал условия контракта, в ближайшее время клуб объявит о трансфере.

Сильветти выступает за «Нью Олд Бойз» с 2024 года. На его счету 37 матчей, в которых он забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.