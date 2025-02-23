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23 февраля 2025, 05:51

«Интер Майами» сыграл вничью с «Нью-Йорк Сити», сравняв счет вдесятером

Сергей Разин
корреспондент

«Интер Майами» в стартовом матче регулярного чемпионата МЛС дома сыграл вничью с «Нью-Йорк Сити» со счетом 2:2.

В составе хозяев Томас Авилес и Теласко Сеговия, который забил на 90+10-й минуте, Лионель Месси отметился двумя результативными передачами. У гостей голы на счету Мити Иленича и Алонсо Мартинеса.

На 23-й минуте при счете 1:0 Авилес получил красную карточку.

В следующем матча «Интер Майами» 3 марта сыграет с «Хьюстон Динамо», «Нью-Йорк Сити» днем ранее встретится с «Лос-Анджелесом».

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Лионель Месси
ФК Интер Майами
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