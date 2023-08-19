Матча МЛС «Интер Майами» — «Нэшвилл» состоится в ночь на 20 августа

В ночь на 20 августа «Интер Майами» сыграет против «Нэшвилла» в финальном матче Кубка лиг Северной и Центральной Америки. Встреча пройдет на стадионе «Геодиш Парк» в Нэшвилле. Начало — 04:00 (мск).

Смотреть видеотрансляцию матча Кубка лиг «Интер Майами» — «Нэшвилл» можно будет в прямом эфире в соцсети ВКонтакте.

«Интер Майами» в полуфинале разгромил «Филадельфию» со счетом 4:1. «Нэшвилл» одолел «Монтеррей» со счетом 2:0.

Форвард и капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал игроком «Интер Майами» в июле 2023 года. Ранее 36-летний футболист выступал за «ПСЖ». В составе команды МЛС Месси провел четыре матча, забил семь голов и сделал одну результативную передачу.

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