Утром 20 августа, в воскресенье, «Интер Майами» сыграет «Нэшвиллом» в финале Кубка лиг.

Матч пройдет на стадионе «Геодис Парк» в городе Нэшвилл (США), начало — в 04.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Интер Майами» — «Нэшвилл» можно будет бесплатно в прямом эфире в соцсети ВКонтакте.

За «Интер Майами» выступает капитан и форвард сборной Аргентины Лионель Месси. 36-летний футболист забил девять голов и сделал одну результативную передачу за шесть матчей в составе американской команды.

С 15 июля по 20 августа 2023 года регулярный сезон МЛС прерван в связи с проведением Кубка лиг.

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