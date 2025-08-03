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«Интер Майами» по пенальти победил «Некаксу» в Кубке лиг, Месси получил травму

Сергей Разин
корреспондент
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Интер Майами» в матче группового турнира Кубка лиг обыграл в серии пенальти «Некаксу» (2:2, 5:4 — пен.).

В составе «Интера» отличились Теласко Сеговия и Жорди Альба, забивший на 90+2-й минуте. Мексиканская команда ответила точными ударами Томаса Бадалони и Рикардо Монреаля. В серии пенальти точнее оказался «Интер Майами» — 5:4.

На 18-й минуте при счете 1:0 команда из Флориды осталась вдесятером после удаления защитника Максимилиано Фалькона. На 60-й минуте при счете 1:1 составы уравнялись: вторую желтую карточку получил защитник «Некаксы» Кристиан Кальдерон.

Капитан «Интер Майами» Лионель Месси получил повреждение и был заменен на 11-й минуте.

В следующем матче Кубка лиг «Интер Майами» 7 августа сыграет с «Пумас», «Некакса» в этот же день встретится с «Орландо Сити».

3&nbsp;августа. Лионель Месси получил травму в&nbsp;матче с &laquo;Некаксой&raquo; (2:2).Соперник отметил гол «Интер Майами» в стиле Роналду. За травмировавшегося Месси поквитались Де Пауль, Альба и Суарес

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Жорди Альба
Лионель Месси
ФК Интер Майами
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