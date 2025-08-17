Футбол
17 августа, 04:42

Гол Месси принес «Интер Майами» победу над «Лос-Анджелес Гэлакси»

Сергей Разин
корреспондент

«Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС дома обыграл «Лос-Анджелес Гэлакси» со счетом 3:1.

В составе хозяев отличились Жорди Альба, Лионель Месси и Луис Суарес. У гостей гол забил Джозеф Пэинстил.

Месси вернулся в состав «Интера» после травмы. 38-летний форвард пропустил две игры.

После этого матча «Интер Майами» с 45 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес Гэлакси» с 16 очками — на последней строчке «Запада».

Лионель Месси
ФК Интер Майами
ФК Лос-Анджелес Гэлакси
  • Иванова Кира

    Ты заметил, коммент про Месси, а вонючего серьки нулевого нет?)):joy::rofl: По ходу его в дурку отправили, лишь бы желчью не захлебнулся он, перепив синьки...Без него скучно будет.:sob:

    18.08.2025

  • Leonard Leonard

    полторашага всё пылит в игрушечном чемпионате.

    17.08.2025

  • makhin.andrej

    "Ты-то вон сам, отдохнул под наркозом, а Маргарита Пална ночи не спала... ". ))

    17.08.2025

  • Saiga-Спринтер

    В Штатах и в Аргентине очень аккуратно и бережно подводят Лионеля Месси к тому, что бы он смог сыграть на чемпионате мира 2026 года на территории США. Это сулит и ФИФА и организаторам Мундиаля дополнительные большие прибыли. Стадионы с участием Месси будут переполнены, а стоимость ТВ рекламы поднимется на порядок. Лига МЛС станет еще престижнее для спонсоров, а для сборной Аргентины имя Лионеля - это очень важный фактор для победных традиций. P.S. Давненько действующие чемпионы мира по футболу не выигрывали титул дважды кряду.

    17.08.2025

  • Иванова Кира

    Месси красавчик, отдохнул после травмы, вернулся, вышел на замену во втором тайме и сделал результат, гол + голевая передача Суаресу. Теперь через неделю матч в Вашингтоне с аутсайдером, Ди-Си Юнайтед.

    17.08.2025

  • Archon

    Гном до сих пор МОЖЕТ..))

    17.08.2025

    • Месси остался в запасе «Интер Майами» на матч с «Лос-Анджелес Гэлакси»

    Миранчук забил шестой гол в последних 8 матчах за «Атланту»

