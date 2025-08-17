Гол Месси принес «Интер Майами» победу над «Лос-Анджелес Гэлакси»

«Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС дома обыграл «Лос-Анджелес Гэлакси» со счетом 3:1.

В составе хозяев отличились Жорди Альба, Лионель Месси и Луис Суарес. У гостей гол забил Джозеф Пэинстил.

Месси вернулся в состав «Интера» после травмы. 38-летний форвард пропустил две игры.

После этого матча «Интер Майами» с 45 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес Гэлакси» с 16 очками — на последней строчке «Запада».