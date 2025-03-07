Гол Суареса помог «Интер Майами» обыграть «Кавальер» в Лиге чемпионов КОНКАКАФ

«Интер Майами» выиграл у «Кавальера» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ — 2:0. Игра прошла на «Чейз Стэдиум» в Форт Лодердейле.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины Тедео Алленде открыл счет, а на 83-й минуте Луис Суарес удвоил преимущество американской команды.

Нападающий «цапель» Лионель Месси пропустил игру по тренерскому решению.

Ответная игра состоится через неделю, 14 марта, на Ямайке.