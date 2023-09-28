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«Интер Майами» — «Хьюстон Динамо»: смотреть трансляцию матча (видео)

«Интер Майами» сыграет с «Хьюстон Динамо» в Открытом кубке США 28 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Лионель Месси (ФК «Интер Майами»).
Фото USA Today Sports

«Интер Майами» на своем поле сыграет с «Хьюстон Динамо» в финале Открытого кубка США 28 сентября, в четверг. Матч пройдет на стадионе «ПНК Стэдиум» в Форт Лодердейле (США). Стартовый свисток прозвучит в 03.30 по московскому времени.

В России официальной трансляции не будет. Нелегально матч «Интер Майами» — «Хьюстон Динамо» можно посмотреть бесплатно в социальной сети «ВКонтакте» (например, в этой группе).

«Интер Майами» обыграл «Цинциннати» в полуфинальном матче Открытого кубка США — 4:5 (по серии пенальти). Оранжевые выиграли у «Реал Солт-Лейк» в матче 1/2 финала — 3:1.

Открытый кубок имени Ламара Ханта считается старейшим футбольным соревнованием в США, а также третьим по продолжительности открытым футбольным турниром в мире.

Футбол
ФК Интер Майами
ФК Реал Солт-Лейк
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