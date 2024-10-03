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Сегодня, 05:05

«Интер Майами» досрочно выиграл регулярный чемпионат МЛС

Евгений Козинов
Корреспондент
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Игроки «Интер Майами» празднуют гол.
Фото Imagn Images

«Интер Майами» после победы над «Коламбус Крю» (3:2) досрочно гарантировал себе победу в регулярном чемпионате МЛС. Таким образом, команда стала обладателем трофея Supporters' Shield.

За 2 матча до конца регулярки «цапли» набрали 68 очков и лидируют в Восточной конференции, опережая ближайшего преследователя на 11 очков.

Таким образом, форвард «Интер Майами» Лионель Месси выиграл 46-й трофей в карьере. Ранее он выступал за «ПСЖ» и «Барселону».

Лионель Месси. Дубль Месии и гол Суареса принесли «Интер Майами» победу над «Коламбус Крю»
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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