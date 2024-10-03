«Интер Майами» досрочно выиграл регулярный чемпионат МЛС

«Интер Майами» после победы над «Коламбус Крю» (3:2) досрочно гарантировал себе победу в регулярном чемпионате МЛС. Таким образом, команда стала обладателем трофея Supporters' Shield.

За 2 матча до конца регулярки «цапли» набрали 68 очков и лидируют в Восточной конференции, опережая ближайшего преследователя на 11 очков.

Таким образом, форвард «Интер Майами» Лионель Месси выиграл 46-й трофей в карьере. Ранее он выступал за «ПСЖ» и «Барселону».