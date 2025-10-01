«Интер Майами» проиграл «Чикаго Файр», Суарес оформил дубль

«Интер Майами» потерпел поражение от «Чикаго Файр» в матче регулярного чемпионата МЛС — 3:5. Игра прошла на стадионе «Чейз» в Форт Лодердейле.

Нападающий «цапель» Луис Суарес оформил дубль, а также один гол забил Томас Авилес. У гостей отличились Брайан Гутьеррес, Джастин Рейнолдс, Роминиг Куаме, Джонатан Дин и Дже Д'Авилла.

«Интер Майами» с 56 очками идет на 4-й строчке в Восточной конференции и уже гарантировал себе участие в плей-офф. «Чикаго Файр» занимает 8-е место — 51 очко.