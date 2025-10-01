Футбол
МЛС (MLS)
МЛС (MLS)

1 октября, 04:50

«Интер Майами» проиграл «Чикаго Файр», Суарес оформил дубль

Евгений Козинов
Корреспондент
Луис Суарес.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Интер Майами» потерпел поражение от «Чикаго Файр» в матче регулярного чемпионата МЛС — 3:5. Игра прошла на стадионе «Чейз» в Форт Лодердейле.

Нападающий «цапель» Луис Суарес оформил дубль, а также один гол забил Томас Авилес. У гостей отличились Брайан Гутьеррес, Джастин Рейнолдс, Роминиг Куаме, Джонатан Дин и Дже Д'Авилла.

«Интер Майами» с 56 очками идет на 4-й строчке в Восточной конференции и уже гарантировал себе участие в плей-офф. «Чикаго Файр» занимает 8-е место — 51 очко.

Чемпионат США. Неделя 29.
01 октября, 02:30. Chase Stadium (Форт-Лодердейл)
Интер
3:5
Чикаго Файр

Луис Суарес
Футбол
ФК Интер Майами
ФК Чикаго Файр
  • Kop Kopalin

    Да какой там Футбол в Америке, так мяч переписывают.

    01.10.2025

  • FootSports1444

    01.10.2025

  • cермЯга

    Главное в плей-офф не напороться на Питтсбург Пингвинс:penguin: или на каких-нибудь рапторов с суперсониксами... Или кто там ещё...

    01.10.2025

  • Садовник

    Оборона у цаплей не айс.

    01.10.2025

