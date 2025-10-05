«Интер Майами» близок к подписанию Регилона

«Интер Майами» начал переговоры с бывшим защитником «Реала» и «Тоттенхэма» Серхио Регилоном, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 28-летний испанец, который пребывает в статусе свободного агента, очень хочет присоединиться к команде МЛС, поскольку рассматривает ее предложение как «лучший вариант».

Контракт Регилона с «Тоттенхэмом» истек 1 июля 2025 года. В сезоне-2024/25 в 6 матчах за английскую команду защитник не отметился результативными действиями.