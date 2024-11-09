Футбол
МЛС (MLS)
Новости
Таблицы Календарь Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

9 ноября, 23:45

«Интер Майами» — «Атланта»: смотреть матч плей-офф МЛС онлайн

«Интер Майами» сыграет с «Атлантой» в 1/8 финала МЛС 10 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алексей Миранчук, ФК «Атланта».
Фото Getty Images

«Интер Майами» сыграет с «Атлантой» в третьем матче 1/8 финала МЛС в ночь с 9 на 10 ноября. Игра состоится на стадионе «Чейз Стэдиум» в Форт-Лодердейле (штат Флорида, США). Стартовый свисток прозвучит в 04.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Интер Майами» — «Атланта» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Официальной трансляции матчей МЛС в России нет. В прямом эфире бесплатно трансляции ведутся в социальной сети «ВКонтакте».

Счет в серии 1-1. Первый матч соперников завершился со счетом 2:1 в пользу «Интер Майами». Во второй встрече сильнее был клуб из Атланты — 2:1.

США. МЛС. 1/8 финала
10 нояб, 04:07. DRV PNK Stadium (Форт-Лодердейл)
Интер Майами
Атланта

МЛС: участники и формат турнира, Месси и звезды клубов, календарь матчей

Футбол
ФК Атланта Юнайтед
ФК Интер Майами
Читайте также
Головина заменили Миранчуком, Карпин ответил Дзюбе. Что происходит в сборной России перед матчами с Брунеем и Сирией
Бывшая баскетболистка Катерина Кейру беременна от актера Алексея Гаврилова
СМИ допустили конец финансирования Украины при победе Трампа
МВД предупредило о лишении гражданства за непринесение присяги
В «Ладе» ответили на вопрос о финансовых проблемах клуба
Президент Финляндии заявил о налаживании отношений с РФ в будущем
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 3 ноября
«Балтика» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Тюмень»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Алексей Миранчук ответил на вопрос, где мог бы продолжить карьеру после США

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости