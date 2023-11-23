Инсинье может стать игроком «Лацио»

Экс-нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье, выступающий за канадский «Торонто», может вернуться в серию А, сообщают итальянские СМИ.

По данным источника, 32-летним игроком интересуется «Лацио». Сам футболист готов вернуться в чемпионат Италии. За «Торонто» он выступает с 2022 года. Срок его контракта рассчитан до 2026 году. Трансферная стоимость Инсинье оценивается в восемь миллионов евро.

В нынешнем сезоне МЛС он провел 20 поединков, забив 4 гола и сделав 4 ассиста.