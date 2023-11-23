Футбол
МЛС (MLS)
Новости
Таблицы Календарь Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 13:50

Инсинье может стать игроком «Лацио»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье, выступающий за канадский «Торонто», может вернуться в серию А, сообщают итальянские СМИ.

По данным источника, 32-летним игроком интересуется «Лацио». Сам футболист готов вернуться в чемпионат Италии. За «Торонто» он выступает с 2022 года. Срок его контракта рассчитан до 2026 году. Трансферная стоимость Инсинье оценивается в восемь миллионов евро.

В нынешнем сезоне МЛС он провел 20 поединков, забив 4 гола и сделав 4 ассиста.

0
Читайте также
Поцелуй, массовая драка полиции и фанатов, победа Аргентины над Бразилией
Мальдини признался, что хотел пригласить в «Милан» Месси
Девять эвакуированных из сектора Газа человек были госпитализированы
В Израиле заявили о нескольких этапах освобождения заложников в секторе Газа
ФБР завершило расследование взрыва машины на мосту между США и Канадой
Бойцы группировки войск «Центр» поразили около 50 артиллерийских позиций ВСУ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вооруженные грабители напали на супермаркет жены Месси

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости