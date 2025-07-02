Инсинье и Бернардески покинули «Торонто»

Итальянские полузащитники Лоренцо Инсинье и Федерико Бернардески покинули «Торонто» по взаимному согласию сторон, сообщает AP.

34-летний Инсинье был самым высокооплачиваемым игроком МЛС до прихода Лионеля Месси в «Интер Майами». Он должен был получить по контракту 15,4 миллиона долларов США. Вознаграждение 31-летнего Бернардески составляло около 6,3 миллиона долларов США.

На Инсинье и Бернардески приходилось 64% всего зарплатного фонда «Торонто».

В сезоне-2025 Инсинье в 13 матчах за «Торонто» забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. У Бернардески 15 матчей, 4 гола и 3 результативные передачи. Оба игрока пришли в канадский клуб в июле 2022 года.

«Торонто» занимает 13-е место в Восточной конференции МЛС.