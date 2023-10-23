Игроки «Интер Майами» учат испанский язык, чтобы общаться с Месси

Вингер «Интер Майами» Эдисон Аскона признался, что его одноклубники учат испанский язык, чтобы разговаривать с аргентинским форвардом Лионелем Месси.

«Я не слышал, чтобы Лео говорил по-английски ... Иногда он говорит «Good morning» (доброе утро), когда заходит, но те, кто говорит по-английски и не знает испанского, учатся говорить на этом языке, говорить по-испански», — приводит слова Асконы Infobae.

36-летний аргентинец перешел в «Интер Майами» в летнее трансферное окно, когда завершился его контракт с «ПСЖ». Месси провел за команду 14 матчей, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

Контракт нападающего с «Интер Майами» рассчитан до декабря 2025 года. Ранее Месси опроверг слухи о том, что может уйти в аренду в другой клуб из-за длинной паузы в МЛС.