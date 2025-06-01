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1 июня 2025, 05:54

«Канзас-Сити» одержал волевую победу над «Хьюстоном», Шапи вышел на замену

Сергей Разин
корреспондент

«Канзас-Сити» в матче регулярного чемпионата МЛС на выезде обыграл «Хьюстон» со счетом 3:1.

На гол Себастьяна Ковальчика гости ответили дублем Деяна Йовелича и голом Сантьяго Муньоса. Российский форвард «Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов вышел на поле на 63-й минуте и не отметился результативными действиями.

После этого матча «Канзас-Сити» с 16 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Хьюстон» с 20 очками — на 10-й строчке.

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Магомед-Шапи Сулейманов
Спортинг Канзас-Сити
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