«Канзас-Сити» одержал волевую победу над «Хьюстоном», Шапи вышел на замену

«Канзас-Сити» в матче регулярного чемпионата МЛС на выезде обыграл «Хьюстон» со счетом 3:1.

На гол Себастьяна Ковальчика гости ответили дублем Деяна Йовелича и голом Сантьяго Муньоса. Российский форвард «Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов вышел на поле на 63-й минуте и не отметился результативными действиями.

После этого матча «Канзас-Сити» с 16 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Хьюстон» с 20 очками — на 10-й строчке.