«Интер Майами» без Месси победил «Хьюстон Динамо», Суарес забил гол

«Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС на выезде обыграл «Хьюстон Динамо» со счетом 4:1.

В составе гостей дубль оформил Теласко Сеговия, еще по голу забили Тадео Алленде и Луис Суарес, у которого также три результативные передачи. У хозяев мяч на счету Николаса Ладейро.

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси пропустил встречу. Тренерский штаб предоставил игроку отдых.

В следующем матче «Интер Майами» 9 марта встретится с «Шарлотт», «Хьюстон Динамо» днем ранее сыграет с «Коламбус Крю».