Маскерано: «Интер Майами» сказали, что в Белом доме будем говорить только о футболе, но все оказалось не так»

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано рассказал, что команда не знала о том, что будет говорить президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме. Глава государства во время своей речи рассказал об успехах США в конфликте с Ираном.

«Нам сказали, что визит будет просто для того, чтобы поздравить нас с титулом и что мы будем говорить только о футболе, но все оказалось не так. Мы приехали рано, ждали, очень мало видели Белый дом и видели президента только в тот момент, который показывали по телевизору.

Мы все достаточно зрелые, чтобы разделять вещи. Визит был запланирован более двух месяцев назад, поэтому команда просто следовала уже согласованному протоколу. Мы понимаем, что нынешняя ситуация в мире отличается от той, когда был согласован этот визит», — цитирует Miami Herald Маскерано.

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