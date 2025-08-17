Маскерано — о Месси: «Он хочет играть в каждой игре»

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано рассказал о настрое аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Он хочет играть в каждой игре. Он также хотел играть с «Орландо». Вы должны понять, почему Лео есть Лео: потому что он всегда хочет быть на поле», — сказал Маскерано после победы над «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:1) в матче МЛС.

Месси в игре с «Гэлакси» вышел на поле на 46-й минуте. Он забил победный гол на 84-й минуте. Также на его счету голевая передача.

Месси вернулся в состав «Интер Майами» после травмы. 38-летний форвард пропустил две игры.