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Гунько считает, что Алексей Миранчук пропадет с радаров

Виктория Кравченко
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Бывший тренер «Спартака» и «Химок» Дмитрий Гунько поделился мнением о трансфере Алексея Миранчука в «Атланту Юнайтед».

«Я смотрел за «Аталантой», следил за Гасперини, изучал его систему. Миранчук был на виду, его видели абсолютно все европейские специалисты, потому что «Аталанта» — обладатель Лиги Европы. Это значимый клуб. А кто будет следить за МЛС? В финансовом плане Миранчук, наверное, выиграл, но не все измеряется деньгами. Мое личное мнение — Миранчук не раскрылся как футболист именно из-за того, что шагом в его карьере была «Аталанта» со сложной системой, структурой игры, совершенно неподходящей для Алексея. Он мог раскрыть свой потенциал, талант более ярко. Это был неверный шаг», — цитирует Гунько «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Миранчук провел за «Аталанту» 42 матча, забил 4 мяча и отдал 12 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 млн евро.

Источник: "РБ Спорт"
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