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Сегодня, 09:49

Главный тренер «Интер Майами» оценил игру команды в полуфинале Открытого кубка США

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино прокомментировал выход команды в финал Открытого кубка США.

«Очень хорошо, что команда не опустила голову и продолжала бороться. Мы бились до конца и вышли в финал. Мы смогли перевернуть ход встречи. Мы смогли это сделать благодаря участию Месси. Каждый из нас по очереди поддерживал его», — передает слова специалиста клубная пресс-служба.

Ранее «Интер Майами» переиграл «Цинциннати» (3:3, пен. — 5:4) в 1/2 финала Открытого кубка США.

Месси перешел в «Интер Майами» из «ПСЖ» 15 июля 2023 года. Контракт с нападающим рассчитан до конца 2025-го. 20 августа Месси завоевал свой 44-й титул в карьере после победы над «Нэшвиллом» (1:1, 10:9 пен.) в финале Кубка лиг.

Лионель Месси
ФК Интер Майами
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