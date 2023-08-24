Главный тренер «Интер Майами» оценил игру команды в полуфинале Открытого кубка США

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино прокомментировал выход команды в финал Открытого кубка США.

«Очень хорошо, что команда не опустила голову и продолжала бороться. Мы бились до конца и вышли в финал. Мы смогли перевернуть ход встречи. Мы смогли это сделать благодаря участию Месси. Каждый из нас по очереди поддерживал его», — передает слова специалиста клубная пресс-служба.

Ранее «Интер Майами» переиграл «Цинциннати» (3:3, пен. — 5:4) в 1/2 финала Открытого кубка США.