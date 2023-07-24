Главный тренер «Интер Майами» Мартино подтвердил, что Месси будет капитаном команды

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино подтвердил, что форвард Лионель Месси будет капитаном американской команды, сообщает The Athletic.

Ранее капитаном команды из Флориды был полузащитник Грегоре, играющий в МЛС с 2021 года.

Месси заключил с «Интер Майами» контракт до 2025 года. Сообщалось, что 36-летний аргентинец будет получать до 60 миллионов долларов в год.

В своем дебютном матче с «Крус Асуль» 36-летний аргентинец реализовал штрафной на 90+4-й минуте, после чего отпраздновал гол с семьей на трибуне.

Месси стал игроком «Интер Майами» 15 июля, перейдя на правах свободного агента из «ПСЖ». Контракт форварда рассчитан до конца декабря 2025-го.