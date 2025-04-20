Тренер «Интер Майами» Маскерано: «Месси недоволен своей игрой»

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано ответил на вопрос о состоянии форварда Лионеля Месси после победы над «Коламбусом» в матче регулярного чемпионата МЛС (1:0).

37-летний аргентинец провел на поле всю встречу, но не отметился результативными действиями.

«Месси в порядке. Я разговаривал с ним в раздевалке. Он недоволен своей игрой, но с ним все в порядке», — заявил Маскерано после матча.

Всего в нынешнем сезоне Месси принял участие в 10 матчах «Интер Майами», отметившись 8 голами и 3 результативными передачами.