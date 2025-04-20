Футбол
МЛС (MLS)
Новости
Таблицы Календарь Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 08:33

Тренер «Интер Майами» Маскерано: «Месси недоволен своей игрой»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано ответил на вопрос о состоянии форварда Лионеля Месси после победы над «Коламбусом» в матче регулярного чемпионата МЛС (1:0).

37-летний аргентинец провел на поле всю встречу, но не отметился результативными действиями.

«Месси в порядке. Я разговаривал с ним в раздевалке. Он недоволен своей игрой, но с ним все в порядке», — заявил Маскерано после матча.

Всего в нынешнем сезоне Месси принял участие в 10 матчах «Интер Майами», отметившись 8 голами и 3 результативными передачами.

Лионель Месси
Хавьер Маскерано
ФК Интер Майами
Читайте также
Кросби и Малкин подарили Овечкину часы после обновления рекорда Гретцки
Все о россиянах в первом раунде Кубка Стэнли-2025
Дочь убитого экс-мэра Самары отказалась признавать свою вину в вымогательстве
Конор Макгрегор дал интервью известному журналисту Такеру Карлсону
Бойцы группировки войск «Восток» встретили Пасху в зоне СВО
Скончался директор группы «На-На» Виталий Фроликов
Популярное видео
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Месси: «Интер Майами» после разрыва с «ПСЖ» без возвращения в «Барселону»
Камбэк имени Месси! Дубль и голевая передача Лео вывели «Интер Майами» в полуфинал Кубка чемпионов КОНКАКАФ
Телохранителю Месси запретили выбегать на поле во время матчей МЛС
Меншик написал на камере слова благодарности Месси после выхода в финал «мастерса» в Майами
Романо опроверг слухи об объединении Месси и Роналду в «Интер Майами»
Тренер «Интер Майами» Маскерано: «Месси чувствует себя хорошо»
Месси — о победе над Бразилией: «Аргентина всегда говорит через футбол — как на поле, так и вне его»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Канзас-Сити» в результативном матче обыграл «Сан-Хосе», Шапи оформил передачу

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости