Месси пытался ворваться в судейскую после разгромного поражения от «Лос-Анджелеса»

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси едва не прорвался в комнату арбитров после разгромного поражения от «Лос-Анджелеса» (0:3) в стартовом матче сезона МЛС. Видео инцидента разошлось по соцсетям.

Как пишут западные СМИ, 38-летний аргентинец был недоволен работой главного судьи Пьера-Люка Лазье. За весь матч рефери назначил лишь три штрафных в пользу Месси, который регулярно падал после жестких стыков с защитниками соперника.

После окончания игры Месси попытался пройти вслед за арбитрами в подтрибунное помещение стадиона «Лос-Анджелес Колизеум», но дорогу ему преградил Луис Суарес . Уругваец буквально оттащил партнера по команде за руку, уводя от потенциально серьезных последствий.

«Интер Майами» стал чемпионом МЛС в сезоне-2025. Следующий матч в турнире этого года команда проведет на выезде против «Орландо».