«Филадельфия» — «Интер Майами»: прямая трансляция матча (видео) — смотреть
Прямая трансляция матча МЛС «Филадельфия» — «Интер Майами» начнется в 02.00 мск 16 августа
В ночь на 16 августа «Интер Майами» сыграет против «Филадельфии Юнион» в полуфинальном матче Кубка лиг Северной и Центральной Америки. Встреча пройдет на стадионе «Субару Парк» в Честере, штат Пенсильвания. Начало — 02:00 (мск).
Смотреть видеотрансляцию матча Кубка лиг «Филадельфия» — «Интер Майами» можно будет в прямом эфире в соцсети ВКонтакте.
Форвард и капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал игроком «Интер Майами» в июле 2023 года. Ранее 36-летний футболист выступал за «ПСЖ». В составе команды МЛС Месси провел четыре матча, забил семь голов и сделал одну результативную передачу.
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