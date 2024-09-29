Футбол
МЛС (MLS)
Новости
Таблицы Календарь Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 01:38

Алексей Миранчук с первых минут начнет матч «Атланты» против «Филадельфии»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алексей Миранчук.
Фото Imagn Images

«Филадельфия Юнион» и «Атланта Юнайтед» объявили стартовые составы на матч регулярного чемпионата МЛС. Встреча пройдет на стадионе «Субару Парк» в Честере.

Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук начнет встречу в стартовом составе. 28-летний россиянин летом перешел в североамериканскую команду. Сегодшняя игра будет для него шестой в МЛС.

«Филадельфия Юнион»: Блэйк, Глеснес, Харриел, Эллиотт, Вагнер, Флах, Салливан, Макглин, Газдаг, Уре, Барибо.

«Атланта Юнайтед»: Гузан, Леннон, Грегерсен, Уильямс, Амадор, Слиш, Миранчук, Форчун, Лобжанидзе, Вольф, Риос.

Начало встречи запланировано на 2:30 по московскому времени.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
Читайте также
Лавров назвал тупиковой «формулу мира» Зеленского
Коган заявил, что ISU продлил отстранение россиян и белорусов от турниров
Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион во время возвращения Нетаньяху
МИД РФ осудил политическое убийство Израилем лидера «Хезболлы»
Глушенков появился в нескромной футболке, Лусиану жестко били ниже пояса, Караваев все разрушил, но это была игра уровня Лиги чемпионов. Что случилось в матче «Краснодар» – «Зенит»
Кросби и Овечкин возглавили рейтинг игроков НХЛ после Гретцки
Популярное видео
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
РПЛ: видео голов 10-го тура 27 сентября
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Алексей Миранчук в «Атланте»: карьера в Северной Америке
Кузьмичев заявил, что Миранчук очень ценит приглашения в сборную России
Наши легионеры все громче говорят о себе в Европе и США. Вспышка или новый тренд?
Флаг России вывесили в США на матче Миранчука. Алексей точно заметил его
Миранчук вошел во вкус, забив во втором матче подряд. Но в безумной концовке «Атланта» упустила победу над командой Шварца
Лопырева — о голе Миранчука в МЛС: «Просто фантастика! Прекрасный старт!»
Алексей Миранчук — о Батракове: «Он может стать лучше меня»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости