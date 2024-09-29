Алексей Миранчук с первых минут начнет матч «Атланты» против «Филадельфии»

«Филадельфия Юнион» и «Атланта Юнайтед» объявили стартовые составы на матч регулярного чемпионата МЛС. Встреча пройдет на стадионе «Субару Парк» в Честере.

Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук начнет встречу в стартовом составе. 28-летний россиянин летом перешел в североамериканскую команду. Сегодшняя игра будет для него шестой в МЛС.

«Филадельфия Юнион»: Блэйк, Глеснес, Харриел, Эллиотт, Вагнер, Флах, Салливан, Макглин, Газдаг, Уре, Барибо.

«Атланта Юнайтед»: Гузан, Леннон, Грегерсен, Уильямс, Амадор, Слиш, Миранчук, Форчун, Лобжанидзе, Вольф, Риос.

Начало встречи запланировано на 2:30 по московскому времени.