«Атланта» и «Филадельфия» не выявили победителя, Миранчук сыграл весь матч

«Филадельфия Юнион» и «Атланта Юнайтед» сыграли вничью в матче регулярного чемпионата МЛС — 1:1. Игра прошла на стадионе «Субару Парк» в Честере.

На 61-й минуте защитник хозяев Нейтан Харриел открыл счет. Гости отыгрались спустя 10 минут — отличился Саба Лобжанидзе.

Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу.

«Филадельфия» набрала 37 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Атланта» идет на 11-й строчке — 34 очка.