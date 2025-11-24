«Интер Майами» сыграет с «Нью-Йорком» в полуфинале плей-офф МЛС

«Нью-Йорк» победил «Филадельфию» в матче 1/4 финала плей-офф МЛС — 1:0. Игра прошла на стадионе «Субару Парк» в Честере.

Единственный гол на 27-й минуте забил аргентинский экс-полузащитник «Москвы» Максимилиано Моралес.

Футболисты «Филадельфии» нанесли по воротам соперников 18 ударов, гости — пять.

В полуфинале плей-офф МЛС «Нью-Йорк» сыграет с «Интер Майами», который ранее обыграл «Цинциннатти».

По итогам регулярного чемпионата «Филадельфия» заняла первое место в Восточной конференции, «Цинциннатти» — второе, «Интер Майами» — третье, а «Нью-Йорк» — пятое.