«Филадельфия» — «Интер Майами»: видеообзор матча команды Лионеля Месси

Пресс-служба МЛС опубликовала на YouTube-канале видеообзор матча 1/2 финала Кубка лиг между «Интер Майами» и «Филадельфией» (4:1).

В составе «цаплей» один гол забил нападающий Лионель Месси, а также по одному мячу на свой счет записали Жорди Альба, Хосеф Мартинес и Давид Руис. Гол престижа в составе «Филадельфии» забил Алехандро Бедойя.

В финале Кубка лиг «Интер Майами» сыграет с «Нэшвиллом», который переиграл «Монтеррей» (2:0).