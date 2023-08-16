Футбол
МЛС (MLS)
Новости
Таблицы Календарь Статьи
Игры
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 07:47

«Филадельфия» — «Интер Майами»: видеообзор матча команды Лионеля Месси

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лионель Месси в матче с «Филадельфией».
Фото USA Today Sports

Пресс-служба МЛС опубликовала на YouTube-канале видеообзор матча 1/2 финала Кубка лиг между «Интер Майами» и «Филадельфией» (4:1).

В составе «цаплей» один гол забил нападающий Лионель Месси, а также по одному мячу на свой счет записали Жорди Альба, Хосеф Мартинес и Давид Руис. Гол престижа в составе «Филадельфии» забил Алехандро Бедойя.

В финале Кубка лиг «Интер Майами» сыграет с «Нэшвиллом», который переиграл «Монтеррей» (2:0).

Лионель Месси. Месси в шаге от первого американского трофея. Девятый гол аргентинца помог разгромить прошлогоднего финалиста МЛС
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
0
Читайте также
Осьминог за 133 миллионов евро. Кто такой Кайседо, который станет самым дорогим футболистом в истории АПЛ
Фигурист Семененко рассказал, как относится к хейтерам
В Москву прилетел самолет МЧС РФ с 16 пострадавшими из Махачкалы
МИ-6 подготовила к отправке в Африку украинский диверсионно-карательный отряд
Байдена упрекнули в игнорировании интересов граждан США в угоду Киеву
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Интер Майами» сыграет против «Нэшвилла» в финале Кубка лиг
Новости
RSS RSS
Все новости