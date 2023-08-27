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Сегодня, 11:58

Фанаты «ПСЖ» вывесили критикующий Месси баннер перед стадионом «Интер Майами»

Руслан Минаев
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Лионель Месси.
Фото USA Today Sports
Баннер в адрес Лионеля Месси перед стадионом «Интер Майами».
Фото Mega PSG, Twitter
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Болельщики «ПСЖ» вывесили баннер, критикующий форварда Лионеля Месси перед стадионом «Интер Майами».

Фото опубликовал фанатский аккаунт Mega PSG. Надпись на баннере гласит: «Месси. Наконец-то избавились от грубияна».

Баннер в адрес Лионеля Месси перед стадионом «Интер Майами».
Фото Mega PSG, Twitter

Полотно с такими же словами только в адрес Неймара фанаты клуба растянули во время домашнего матча парижан с «Лансом» (3:1) в 3-м туре лиги 1.

Лионель Месси
ФК Интер Майами
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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