Фанаты «ПСЖ» вывесили критикующий Месси баннер перед стадионом «Интер Майами»

Болельщики «ПСЖ» вывесили баннер, критикующий форварда Лионеля Месси перед стадионом «Интер Майами».

Фото опубликовал фанатский аккаунт Mega PSG. Надпись на баннере гласит: «Месси. Наконец-то избавились от грубияна».

Баннер в адрес Лионеля Месси перед стадионом «Интер Майами». Фото Mega PSG, Twitter

Полотно с такими же словами только в адрес Неймара фанаты клуба растянули во время домашнего матча парижан с «Лансом» (3:1) в 3-м туре лиги 1.