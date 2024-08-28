Кузнецов: «Верю, что у Миранчука в «Атланте» все нормально будет»

Нападающий СКА Евгений Кузнецов верит, что у российского полузащитника Алексея Миранчука все получится в «Атланте Юнайтед». Ранее хоккеист несколько лет играл в НХЛ.

— Я надеюсь, у Алексея с языком нет проблем, — цитируют «Известия» Кузнецова. — Видел его интервью — он неплохо говорит на английском. Поэтому верю, что у него в «Атланте» все нормально будет. Вот то, что говорят, мол, там русских в Америке не любят — это все ерунда. Мы столько лет прожили там и от нормальных обычных людей никогда не чувствовали плохого. Я уверен, что Миранчуку помогут и он будет кайфовать. Главное, чтобы получал удовольствие от футбола. А остальное приложится.

— Даже после февраля 2022 года в Америке не было плохого отношения к русским?

— Нет, не было. Ко мне лично никогда не было. Мне лично никто никогда даже плохого слова не сказал. И я за это благодарен людям в Америке.